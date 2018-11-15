Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Paris'in merkezi trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezinin bazı kısımları araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezinin bazı kısımlarının araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacağı bildirildi.
 
Kamu yayıncısı France Info'da yer alan habere göre, Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in tarihi bölgelerini oluşturan ilk 4 kısmının araç trafiğine kapatılması çalışmalarına başlandığını söyledi.
 
20 belediye sınırına ayrılan Paris'in en merkezi bölümlerini kapsayacak yayalaştırma projesiyle Notre Dame Katedrali, Pompidou Merkezi, Marais ve Halles gibi yapı ve bölgelerin trafiğe kapatılacağı aktarıldı.
 
Söz konusu projenin geniş istişareler sonrası hayata geçirileceği belirtilirken, yayalaştırma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların gelecek haftalarda belediye meclisinde gündeme geleceği ifade edildi.
 
Hidalgo, yayalaştırma çalışmasının bir sonraki görev döneminde yapılacağını, Paris'in bazı kesimlerinde her ayın ilk pazar günü yapılan araçsız gün uygulamasının kademeli genişletileceğini aktardı.
 
Paris Belediyesi, daha önce de aynı bölgeleri kapsayan Seine Nehri kıyılarının trafiğe kapatılarak yayalaştırılması kararını almış, yapılan itirazlar üzerine 2 yıl süren hukuki mücadelenin ardından yayalaştırma kararı 25 Ekim'de mahkemece onanmıştı.
 
Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında gösterilen Paris, 12 milyonun üzerinde nüfusunun yanı sıra yılda 35 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA