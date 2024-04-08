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Dünya

Paris'te apartmanda patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi

Paris'te apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 00:44 - Güncelleme:
Paris'te apartmanda patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
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Fransa'nın başkenti Paris'te, apartmanın 7. katındaki dairede gerçekleşen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, patlamanın yaşandığı dairede 2 ceset bulundu.

Tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.

  • Pariste patlama
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