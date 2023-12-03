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Dünya

Paris'te bıçaklı saldırı: Alman turist hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te elindeki bıçak ve çekiçle etrafa saldıran şahsın yaraladığı Alman turist hayatını kaybederken, olayda Filipinli çifte vatandaş ile İngiliz turist de yaralandı.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Paris'te bıçaklı saldırı: Alman turist hayatını kaybetti
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Fransa'nın başkenti Paris'te bir saldırgan dehşet saçtı. Eyfel Kulesi yakınında Quai de Grenelle civarında elindeki bıçak ve çekiçle yoldan geçenlere saldıran şahsın yaraladığı Alman turist hayatını kaybederken, saldırganın çekiçli saldırısı sonucu Filipinli çifte vatandaş ile İngiliz turist başından yaralandı. Saldırganın, emniyet güçlerinde daha önce kaydı bulunduğu ve Fransa doğumlu olduğu öğrenildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırının ardından incelemelerde bulunmak üzere olay yerine hareket etti. Darmanin, saldırganın istihbarat servisleri tarafından "ciddi psikiyatrik bozuklukları" olduğunun bilindiğini söyledi.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, "TERÖR SALDIRISI" DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken, Fransa'nın terörle mücadele savcılığı tarafından soruşturma başlatılacağını belirtti. Macron, "Bu akşam hayatını kaybeden Alman vatandaşının ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak, Fransız acil servislerine de teşekkür etti.

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