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Paris'te bir araçta kalaşnikof ve roketatar bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfek bulundu.

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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde Saint-Denis'de bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfeğin bulunduğu ortaya çıktı.

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, polisler Saint-Denis'de park halinde olan bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfek buldu.

Olayla ilgili Bobigny Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

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