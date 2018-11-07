Paris'te bir araçta kalaşnikof ve roketatar bulundu
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfek bulundu.
- AA
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde Saint-Denis'de bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfeğin bulunduğu ortaya çıktı.
Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, polisler Saint-Denis'de park halinde olan bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfek buldu.
Olayla ilgili Bobigny Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
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