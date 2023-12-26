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Dünya

Paris'te dehşet! Anne ve dört çocuğu ölü bulundu: Baba aranıyor

Fransa'da Paris yakınlarında bir binada 5 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

AA26 Aralık 2023 Salı 11:39 - Güncelleme:
Paris'te dehşet! Anne ve dört çocuğu ölü bulundu: Baba aranıyor
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris'e 41 kilometre mesafedeki Meaux kentinde bir binada dün gece Haiti asıllı bir kadın ve 4 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Meaux Savcılığı olaya ilişkin yayımladığı basın açıklamasında, eve zorla girildiğine dair bir ize rastlanmadığını ve 33 yaşındaki babanın arandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerden birinin 8 aylık bir bebek olduğu, diğer çocukların ise 2, 4 ve 7 yaşlarında olduğu belirtildi.

Savcılık olayla ilgili cinayet soruşturması açtı.

BFMTV'ye göre, hayatını kaybeden kadının mahallede yapılan Noel kutlamasına gelmediğini fark eden komşusu, kadını telefonla aradı. Kadının çağrılara cevap vermemesi üzerine olayın yaşandığı binaya giden komşu, Haitili ailenin kapısını çaldı ancak cevap alamadı.

Bir süre geçtikten sonra komşunun oğlu da Haitili ailenin kapısına gitti. Kapıyı çalan kişiye içerden baba cevap verdi ve evdeki "herkesin uyuduğunu" söyledi.

Olayın yaşandığı akşam binanın koridorlarında kan izine rastlayan komşu polise haber verdi.

Polis tarafından aranan babanın psikolojik sıkıntıları olduğu, daha önce karısına şiddet uyguladığı aktarıldı.

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