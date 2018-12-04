Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Paris'te Ulusal Meclisin önünde ambulans yakıldı

Fransa'da çalıştırma şartlarını protesto eden ambulans çalışanları, Paris'teki Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı ateşe verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'nın başkenti Paris'te ambulans çalışanları, Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı yaktı.
 
Dün sabah erken saatlerden itibaren çalışma şartlarını protesto eden ambulans çalışanları, Paris'teki Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı ateşe verdi.
 
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunan ambulans çalışanları, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ile görüşmek istediklerini belirtti. Protestocular akşam saatlerinde kentin ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde de eylem düzenledi.
 
Ambulans çalışanları dün sabah Ulusal Meclis yakınında toplanmıştı. Gösterilerin trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe vermişti. "Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atılmıştı.
 
Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA