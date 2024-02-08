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Dünya

Paris'teki Gazze zirvesinde Türkiye detayı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına son vermesi, ateşkes ve esir takasının gerçekleşmesi için Ocak ayının sonunda Paris'te yapılan toplantıya Türkiye'nin de katıldığı öğrenildi.

Yeni Şafak8 Şubat 2024 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
Paris'teki Gazze zirvesinde Türkiye detayı
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Soykırımcı İsrail'in katliamlarına son vermesi, ateşkes ve esir takasının gerçekleşmesi için Ocak ayının sonunda Paris'te yapılan toplantının detaylarına ulaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, ev sahibi ülke sıfatıyla Fransa, ABD, Katar, Mısır ve İsrail'i temsilen MOSSAD başkanının katıldığı toplantıya Türkiye'nin de katıldığı öğrenildi.

Toplantıda kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Gazze'nin yeniden inşaa edilmesi sürecinin de konuşulduğu belirtildi. Özellikle AB, Katar ve bazı Arap ülkelerin yapacağı para yardımlarıyla Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gündeme getirilirken, Türkiye'nin bu alanda aktif rol üstlenmek istediği belirtildi.

Toplantıda, esir değişimi, ateşkes, Gazze'nin imar süreci ve kalıcı ateşkesin yanı sıra Doğu Akdeniz meselesinin de konuşulduğu öğrenildi.

Türkiye'nin de somut olarak ilk kez yer aldığı görüşmelerde ABD tarafından Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bitirilemeyeceğine ikna olduklarını ve Hamas'ın varlıklarını yok sayamayacaklarını dile getirdi.

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