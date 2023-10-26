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Dünya

Paris'ten skandal karar! Filistin için destek gösterisine izin vermeyecek

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, 28 Ekim'de düzenlenmesi ve çok sayıda kişinin katılması beklenen Filistin'e destek gösterisine, organizatörlerin açıklamalarının Hamas yanlısı olduklarını akla getirdiği için müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
Paris'ten skandal karar! Filistin için destek gösterisine izin vermeyecek
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France Info televizyonunun canlı yayınına konuk olan Nunez, Filistin'e destek gösterilerini teker teker incelemeye aldıklarını, riskli gördüklerini engelleyeceklerini belirtti.

Paris Emniyet Müdürü, bu cumartesi düzenlenmesi beklenen ve çok sayıda kişinin katılmasının ön görüldüğü gösteriye, organizatörlerinin tutum ve açıklamalarının "Hamas yanlısı olduklarını düşündürdüğü" ve antisemitik olarak değerlendirilebileceği için izin vermeyeceklerini söyledi.

Nunez, bu yasaklama kararlarının bir asayiş meselesinden öte ahlaki değere sahip çıkmakla alakalı olduğunu savundu.

Fransız Danıştayı yakın zamanda aldığı kararla İçişleri Bakanlığının Filistin'e destek gösterilerinin toptan yasaklama kararını "ifade ve gösteri hürriyetine" ters bularak iptal etmişti.

Mahkeme, her bir gösterinin tek tek incelenerek öyle karar alınabileceğini, toplu şekilde kararın yasalara aykırı olduğunu açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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