Pasifik Ateş Çemberi'nde alarm: 6 şiddetinde sallandı

16 Eylül 2025 Salı
Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin doğusunda, Yeni Britanya Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA16 Eylül 2025 Salı 20:49
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'nin doğusunda bulunan Yeni Britanya Adası'ndaki Kokopo şehrinin yaklaşık 206 kilometre açıklarında deprem olduğu belirtildi.

Sarsıntının 6 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 78 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, can ve mal kaybına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

