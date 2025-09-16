Pasifik Ateş Çemberi'nde alarm: 6 şiddetinde sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'nin doğusunda bulunan Yeni Britanya Adası'ndaki Kokopo şehrinin yaklaşık 206 kilometre açıklarında deprem olduğu belirtildi.

Sarsıntının 6 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 78 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, can ve mal kaybına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.