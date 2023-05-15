Pasifik ülkelerinden iklim değişikliği eleştirisi

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki İklim Değişikliği Konferansı'nda bir araya gelen Pasifik ada ülkelerinin liderleri, dünyanın, iklim değişikliğinin çevresel etkilerine karşı daha çok çaba göstermesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen konferansta katılan Cook Adaları Başbakanı Mark Brown, AP'ye verdiği demeçte, "çok önemsiz" miktarda karbon salınımına sahip Pasifik adalarının, bundan en çok etkilenen ülkeler olduğunu söyledi.

Pasifik'teki ada ülkelerine kredi vererek iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmenin doğru bir yöntem olmadığını vurgulayan Brown, "Bana göre bu amaçla iklim değişikliğine neden olan ülkelerden zorla borç para almamız oldukça saldırgan bir tavır." ifadesini kullandı.

Brown, zengin ülkelerin kendi sorumlu oldukları bir sorun için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini belirterek "Ancak tek yapılan, pandemiden birçok borçla çıkan bizim gibi ülkelerin borçlarını daha da artırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Palau Adaları Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr. da yaptığı açıklamada, zengin ülkelerin Pasifik adalarına yönelik iklim değişikliği politikasını eleştirerek "Bu soruna biz sebep olmadık." dedi.

Whipps, iklim değişikliğinin "en büyük sorumlularının" zengin ülkeler olduğu halde bu konuda pek adım atmadıklarını kaydederek "Şimdi de bize bunun için faizle borç vererek bizden para kazanmaya çalışacaklar." ifadesini kullandı.

Zengin ülkelerin, ada ülkelerine verdikleri finansal yardım sözlerini yerine getirmediklerini belirten Whipps, ülkesinin geliri turizm endeksli olduğu için iklim değişikliğinin etkilerini daha ağır hissedeceklerini sözlerine ekledi.