30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
  Pasifik'te sıcak müdahale! ABD ordusu hedef aldığı tekneyi vurdu: 3 kişi öldürüldü
Pasifik'te sıcak müdahale! ABD ordusu hedef aldığı tekneyi vurdu: 3 kişi öldürüldü

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sırasında hedef alınan teknede bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 09:34
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

29 Mayıs'ta "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İstihbarat bulgularının, tekneyle Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, ABD güçlerinin zarar görmediği kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

