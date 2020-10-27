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Dünya

Paşinyan Ermenistan ordusunun kaçtığını canlı yayında itiraf etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun Azerbaycan ordusuyla karşılaşan askerlerin kaçtığını itiraf etti. Paşinyan, 'Savaş alanından kaçanların cezalandırılması gerektiğini herkes bilmeli.' dedi.

star.com.tr27 Ekim 2020 Salı 10:35 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:35
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Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan ordusu, ağır kayıplar vererek geri çekilmeye devam ediyor.

Cephedeki askerler sosyal medyadan yayınladıkları görüntülerde, açlık ve sefaletle boğuştuklarını duyurmaya çalışırken, kendi kaderlerine terk edildiklerini söylüyor.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı noktalarda, Ermenistan ordusunun teçhizatını bırakarak kaçtığı görülüyor.

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PAŞİNYAN KAÇIŞLARI İTİRAF ETTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da Ermeni asker ve subaylarının Azerbaycan'a karşı savaşırken, cepheyi bırakıp kaçtığını kabul etti.

Facebook sayfasından yaptığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Paşinyan, cepheden kaçanların cezalandırılacağını söyledi.

Paşinyan, "Savaş alanından kaçanların cezalandırılması gerektiğini herkes bilmeli, hiçbir mazeret kabul edilmemelidir." dedi.

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'TAVİZ VERMEYE HAZIRIZ'

Ateşkesi her defasında bozarak sivillere saldıran Ermenistan'ın lideri Paşinyan, canlı yayın sırasında, Dağlık Karabağ sorunu konusunda taviz vermeye hazır olduklarını söyledi.

Paşinyan, Ermeni halkının ve ülkedeki yetkililerin, 'acı olsa bile' taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

star.com.tr

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