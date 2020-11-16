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Dünya

Paşinyan: Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumluyum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, 'Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumluyum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim' dedi.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:12
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Paşinyan, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Paşinyan, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı tercih ettik."

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