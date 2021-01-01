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Dünya

Paşinyan, Türkiye açıklamasının ardından sosyal medyada alay konusu oldu

Karabağ'da büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin 'Türkiye pazarı sarsılmış durumda. Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz' ifadesi sosyal medyada alay konusu oldu.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 17:25 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 17:34
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Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilgi sonrası Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, Yeni Yıl mesajı yayınlayarak, halka seslendi. Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık" diyen Paşinyan, "Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

YENİLGİ SONRASI TÜRK ÜRÜNLERİNE YASAKLAMA

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar vermişti. Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır” ifadelerini kullanmıştı

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