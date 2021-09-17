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Dünya

Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak ''Türk koridoru'' açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

17 Eylül 2021 Cuma 08:23 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 08:23
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Ermenistan, 10 Kasım tarihinde Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzalanan anlaşma ile Karabağ'dan çekilmişti.

NAHÇIVAN KORİDORU, AZERBCAYCAN'I TÜRKİYE İLE BİRLEŞTİRECEKTİ

Anlaşmaya göre; Ermenistan'dan Karabağ'a erişimine sağlayan yola karşılık, Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı için koridor açılacak, Türk ve Rus barış gücü bölgeye konuşlanacaktı.

Koridor, anlaşmadaki Azerbaycan ve Türkiye lehine olan en önemli maddeydi.

PAŞİNYAN "İZİN VERMEYECEĞİM" DEDİ

Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Paşinyan "Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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