İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2023 Pazar / 18 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama: Stratejik bir hataydı
Dünya

Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama: Stratejik bir hataydı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı” dedi.

IHA3 Eylül 2023 Pazar 19:59 - Güncelleme:
Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama: Stratejik bir hataydı
ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulundu. Rusya'yı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı koruyamamakla suçlayan Paşinyan, "Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir" dedi.

Ermenistan'ın güvenlik hazırlıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyleyen Paşinyan, Avrupa Birliği ve ABD ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına ilişkin gönderme yaptı.

Erivan ile Bakü arasındaki gerilimlere arabuluculuk yapan Moskova'dan Paşinyan'ın açıklamalarına yönelik henüz bir cevap gelmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.