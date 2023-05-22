Ermenistan, Azerbaycan'ın 2. Karabağ savaşıyla bölgede yarattığı yeni gerçekliği geç de olsa kabulleniyor. Bu yöndeki kritik açıklama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan geldi.

Paşinyan, Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduklarını söyledi.

Paşinyan, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 86 bin 600 kilometrekarelik alan olarak tanıyoruz ve bu Karabağ'ı da içeriyor" dedi.

Paşinyan bu açıklamayla aslında "Karabağ Azerbaycan'dır" demiş oldu.

Bu tutumun Bakü ve Erivan arasındaki barış ve normalleşme sürecine olumlu yansıması bekleniyor.

Ermenistan yenilgiyle çıktığı 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamadı. Çıkmaza giren barış görüşmeleri ABD ve AB'nin araya girmesiyle mayıs ayında yeniden canlandı.