03 Mart 2021 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:38

Ermenistan'da muhalif kanadın başbakan adayı olan Vazgen Manukyan, destekçilerinin toplandığı bir miting sırasında, "Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber (Başbakan Nikol) Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız" açıklamasında buılundu.

Manukyan, Ermeni güçlerin birçok bölgeden çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarına atıfla, "Paşinyan'ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz" diye devam etti.

Muhalif başbakan adayı, Ermenistan'da erken seçimlere gidilmesini kabul etmeleri için en başta Paşinyan'ın istifa etmesi ve geçici bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Manukyan, 'sadece bu şartların yerine getirilmesi halinde bir sene içerisinde erken parlamento seçimleri için tarih belirlenebileceğini' kaydetti.

Karabağ'daki çatışmaları, Ermeni güçlerin bir dizi bölgeden çekilmesi ile sonlandıran anlaşmayı imzalayışından beri kendisine yöneltilmekte olan istifa çağrılarını reddeden Başbakan Paşinyan, mart başındaki bir mitinginde, parlamentodaki muhalif kanadın kabul etmesi halinde bu sene içinde Ermenistan'da erken seçimlerin düzenlenebileceğini söylemişti.

Sputnik'in haberine göre, Ermenistan yasalarına göre parlamentonun feshedilmesi için başbakanın istifa etmesi gerekiyor. Eğer parlamento iki defa üst üste yeni bir başbakan üstünde anlaşamazsa otomatik olarak erken seçim sürecine giriliyor.

Daha önce Paşinyan muhalif kanada, istifası halinde kendi adaylarını öne çıkarmayacakları vaadini içeren bir belge imzalamaları teklifinde bulunmuştu. Fakat muhalifler söz konusu teklifi kabul etmemişti.