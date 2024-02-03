İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2024 Cumartesi / 24 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Patlamada yaralanan 2 Kırgız asker Türkiye'ye gönderildi
Dünya

Patlamada yaralanan 2 Kırgız asker Türkiye'ye gönderildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te merkezi ısı ve enerji santralindeki patlamada ağır yaralanan 2 kişi, tedavi için Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Patlamada yaralanan 2 Kırgız asker Türkiye'ye gönderildi
ABONE OL

Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde dün meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Kırgızistan Bakanlar Kurulu basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine ağır yaralı 2 kişiyle, 17 Ocak'taki helikopter kazasında yaralanan 2 askerin tedavileri için Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. Yaralıları taşıyan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına ait Tu-154 uçağının Uluslararası Manas Havalimanı'ndan havalandığı aktarılan açıklamada, yaralılara yakınlarının yanı sıra 2 Kırgız doktorun da eşlik ettiği ifade edildi. Yaralılara destek sağlanmasıyla ilgili tüm etkinliklerin cumhurbaşkanının kontrolünde olduğu, yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi için finansmanın sağlandığı kaydedildi.

TÜRK DOKTORLAR BİŞKEK'E GELMİŞTİ

Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde dün gece yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana gelmiş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralıların vücudunda yüzde 80 yanık olduğu bildirilmişti. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine, Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nden bugün Bişkek'e doktorlar gelmiş, hastaların durumunu incelemişti.

Türk doktorlar yaralıların, yanıkları olan hastalar için uygun şartların bulunduğu özel bir hastanede tedavi edilmelerinin daha etkili olacağını kaydetmiş, 2 yaralının Türkiye'deki özel hastaneye nakledilmesine karar verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.