05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:08

Dün akşam saat 18.06'da, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlama, kenti yerle bir ederken kıyamet filmlerini aratmayan şoke edici görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Akıllarda patlamanın nasıl meydana geldiği sorusu belirirken, Lübnan yetkililerinin, altı yıl boyunca Beyrut limanında depolanan amonyum nitrat tehlikesi hakkında defalarca uyarıldığı ortaya çıktı.

Lübnan Gümrükleri Genel Müdürü Badri Daher, ülkenin yargı mercilerini limanda depolanan 2 bin 750 ton tehlikeli kimyasal hakkında defalarca bilgilendirdiklerini söyledi.

Gümrük görevlileri, yetkililerden tehlikeli maddeyi Hangar 12'den taşımalarını istediklerini ancak izin verilmediği için altı yıl boyunca limanda durduğunu belirtiliyor.



Görevliler "Tehlikeli maddelerin yeniden ihraç edilmesini istedik, ancak olmadı. Nedenini belirleme işini uzmanlara ve ilgili kişilere bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir liman çalışanı, altı ay önce amonyum nitratı inceleyen ekibin, maddeler taşınmazsa 'tüm Beyrut'u havaya uçuracağı' uyarısında bulunduğunu iddia etti.

Milliyet'in haberine göre, tehlikeli kimyasalın, Rus işadamı Igor Grechushkin tarafından Eylül 2013'te Beyrut'ta terk edildiği ve altı yıl boyunca limanda kalıp depolandığı ortaya çıktı.

İnternette yayınlanan belgeler, limandaki maddelerin orduya verilebileceğini veya ilgili bir şirkete satılabileceğini, ancak herhangi bir yanıt alınamadığı için patlayıcı yükü, liman bölgesinde bıraktığını ortaya çıkardı.

Amonyum nitrat genel olarak bitkilere gereken azotu sağlaması için tarım sektöründe kullanılıyor.

Amonyum nitrat, diğer yandan madencilik sektöründe kullanılan patlayıcılarının ana bileşenlerinden biri. Amonyum nitrat kendi başına patlayıcı madde değildir.

Tehlikeli Yükün, Eylül 2013'te, bir arıza nedeniyle durmak zorunda kalan "Moldova Bayrağı" adlı kargo gemisinden başkente ulaştığı iddia ediliyor.

Şu anda eşi Irina ile Güney Kıbrıs'ta yaşayan iş adamı Igor Grechushkin, ölümcül kargo yüklü gemisini Beyrut'ta terk etmekle suçlanıyor.

BİR KENT BÖYLE YOK OLDU

Lübnan'a önemli ticaret rotalarını bağlayan sanayi limanı patlama nedeniyle tam anlamıyla yerle bir oldu.

Kurtarma ekipleri, Beyrut'taki tüm mahalleleri harap eden felaket sonrasında, hem gece boyunca hem de Çarşamba sabahı hayatta kalanları enkazlardan kurtarmak için çalıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin 2-3 aydan önce evlerine dönmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözünü verdi.

Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etti. Diyab, "ulusal bir felaket" olarak nitelediği patlamanın ardından "Dost ve kardeş ülkelere acil çağrıda bulunuyorum: Lübnan'ın yanında olun ve derin yaralarımızı iyileştirmemize yardım edin" dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Gözyaşlarını tutamayan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan'daki en güçlü siyasal hareketler arasında yer alan Hizbullah örgütü, patlamanın ardından "ulusal birlik" çağrısında bulundu "Bu trajik felaket, eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. Şimdi tüm Lübnan halkının, politik güçlerin ve ulusal aktörlerin dayanışma ve birlik zamanı." dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI FELAKETİ ANLATIYOR

AFP'ye konuşan emekli öğretmen Makrouhie Yergenian, patlamayı bir "nükleer patlamaya" benzetti. Uzmanların açıklamasına göre, patlama Hiroşima'yı yok eden nükleer bombanın yüzde 20'si büyüklüğünde ve yaklaşık 3 kiloton TNT'ye eşitti.

Bazı görgü tanıkları, kentte büyük yıkıma yol açan ve 240 km uzaklıktaki Kıbrıs'ta bile hissedilen patlama için "Atom bombası gibiydi" dedi.

Kilometrelerce uzaklıktaki evlerin camlarını kıran, arabaları havaya uçuran ve kenti savaş alanına çeviren patlamadan sonra kentte büyük bir kaos yaşandı.

"SAVAŞTA BİLE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Mahrouhie Yerganian adlı 73 yaşındaki bir emekli öğretmen, "Etrafımızdaki tüm binalar yıkıldı. Bu ülkede her şeyi yaşadım. Ama hiç böyle bir şeye tanık olmadım. 1975-90 yılları arasındaki iç savaşta bile böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Walid Abdo adlı bir öğretmen de, "Nükleer patlama gibiydi" dedi. Beyrut'taki BBC muhabiri Rami Ruhayem, ülkenin derin bir ekonomik krizden geçtiği bir dönemde, koronavirüs salgınının ortasında yaşanan felaket için "Patlama daha kötü bir zamanda olamazdı" diye konuştu. Ruhayem, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sirenler çalıyor, ambulanslar tıkanan trafikte patlamanın olduğu bölgeye ilerlemeye çalışıyordu. Yüzlerce insan saniyeler içinde evlerini kaybetti, yaşadıkları yerler cam ve enkaz yığınlarına dönüştü."

BBC'ye konuşan Hadi Nasrallah adlı bir görgü tanığı da şunları söyledi: "Alevleri gördüm. Daha patlama olmamıştı. Hemen içeri girdik. Patlamadan sonra birkaç saniye hiçbir şey duyamadım. Kulaklarım sağır olmuştu. Sonra arabaların, dükkanların, evlerin üzerine cam kırıkları yağmaya başladı. Beyrut'un her yerinde insanlar birbirlerini arıyorlardı. Herkes; kilometrelerce uzaklıktaki insanlar bile aynı şeyi anlatıyordu, kırılan camlar, sarsılan binalar ve şiddetli bir patlama. Şoke olmuştuk. Çünkü genelde bir patlama olunca sadece bir bölgede bunlar yaşanırdı. Ama bu sefer tüm Beyrut, hatta Beyrut'un dışındaki yerlerde de aynı şeyler oldu." dedi.