Pavel ve Fiala'dan üniversitedeki silahlı saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Pavel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, üniversitede yaşanan saldırının kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Başbakan Fiala da Çekya halkına yaptığı konuşmada, saldırıyı trajik olarak tanımlayarak, olayın herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Fiala, "Bu korkunç eylemin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Birçoğunuz gibi ben de bu mide bulandırıcı şiddet karşısında derin üzüntü ve tiksinti duyuyorum." dedi.

Başbakan Fiala, bir kez daha hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Başkent Prag'daki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.