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Dünya

Pavel ve Fiala'dan üniversitedeki silahlı saldırıya tepki

ekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Petr Fiala, Prag'daki Karls Üniversitesinde 15 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıya tepki gösterdi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 23:31 - Güncelleme:
Pavel ve Fiala'dan üniversitedeki silahlı saldırıya tepki
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Cumhurbaşkanı Pavel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, üniversitede yaşanan saldırının kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Başbakan Fiala da Çekya halkına yaptığı konuşmada, saldırıyı trajik olarak tanımlayarak, olayın herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Fiala, "Bu korkunç eylemin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Birçoğunuz gibi ben de bu mide bulandırıcı şiddet karşısında derin üzüntü ve tiksinti duyuyorum." dedi.

Başbakan Fiala, bir kez daha hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Başkent Prag'daki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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