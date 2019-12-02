Pedersen: Uzlaşma noktasına gelemedik

Komite’nin muhalif, rejim ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 15’er kişilik anayasa yazım kurulu üyeleri, ikinci turun son gününde toplantı için sabah saatlerinde tam kadro BM Cenevre Ofisi’ne geldi. Rejimin Anayasa Komitesi görüşmeleriyle alakası olmayan konuları gündeme getirme girişimi önceki gün de devam etti. 45 kişilik yazım kurulu toplanamadan ikinci tur sona erdi.

MÜMKÜN OLMADI

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, heyetlerle yaptığı ikili görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Anayasa Komitesi’nin ikinci oturumunu bitirdik. 45 kişilik küçük kurulu toplamak mümkün olmadı, çünkü gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadı. Prosedürün ana kurallarında iki eş başkanın bir gündemde hemfikir olarak toplantılara devam edeceği yazıyor ama bu mümkün olmadı” ifadesini kullandı.Pedersen, bir sonraki turun ne zaman yapılacağına ancak taraflarla yapacağı görüşmelerin ardından karar verebileceklerini söyledi.

ABD: TOPLANTILARININ AKSAMASINDAN ESAD REJİMİ SORUMLU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarını Esad rejiminin engellediğini söyledi. Ortagus, “ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson’ın Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını hızlandırma yolundaki çabalarını destekliyor. Esad rejiminden gelen ön koşullar, komitenin prosedür kurallarını açıkça ihlal etmektedir ve çalışmaları geciktirmeye yöneliktir” dedi.