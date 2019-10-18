22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8353
  • 6,4994
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pedofillere derin operasyon 

Çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri içeren Dark web’te yayın yapan internet sitesiyle ilintili 38 ülkede düzenlenen operasyonla 337 kişi tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz polisinin 137 suçtan 25 yıl ceza alan pedofil Matthew Falder ile ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında Deep Web’te yayın yapan “Welcome to Video” isimli sitenin tespit edilmesi yüzlerce derin sapığı deşifre etti.

İngiliz ve Amerika Devletleri organize suçlarla mücadele birimlerinden yapılan açıklamaya göre Güney Kore merkezli yönetilen platform Mart 2018’de kapatılmıştı. “Welcome to Video” isimli site rahatsız edici içeriklere sahip videoları karanlık ağ üzerinden kripto para birimi olan Bitcoin ile satın alanların kimliği belli olmadan indirmesine imkan sağlayan platformların başında geliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sitenin 23 yaşındaki yöneticisi Jong Woo Son hakkında dava açıldı. Savcılık platformun bir milyondan fazla indirilen 250 binden fazla video ile dünya genelindeki en büyük çocuk istismarı pazarı olduğunu belirtti. Tespitlerin ardından aylar süren uluslararası soruşturmalarda ABD, İngiltere, Güney Kore, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Kanada, İrlanda, İspanya, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerin yer aldığı yüzlerce sapık yakalandı.38 ülkede düzenlenen operasyonlarda en az 337 kişi tutuklandı.

DARK WEB VE DEEP WEB NEDİR?
 
Dark web adresleri ilk önce ABD Donanması tarafından kullanılmaya başlandı. Dark Web’de kullananlar birbirlerinin IP adreslerini göremiyor ve bilgileri gizli kalıyordu. İletişimi kolaylaştırmak için ABD Donanması Tor yazılımını geliştirildi. Tor daha sonra halka açıldı. Bugün Deep web’e ulaşmak için kullanılan en yaygın yöntem Tor Tarayıcısı. Deep web ise ilk olarak 2001’de arama motorlarıyla bulunamayan Dark web adreslerini ifade etmek için kullanıldı. Dark web adı ise bu sitelerin yasadışı olanlarını ayırt etmek için konuldu. 

Dünyanın gözü Ankara´da! Başkan Erdoğan, Mike Pence´i kabul etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

Mehmetçiğe bir selam da THY'den
 

POPÜLER HABERLER

MSB paylaştı! Tek tek her şeyi anlattı: Türkiye´den özür diliyorum

MSB paylaştı! Tek tek her şeyi anlattı: Türkiye´den özür diliyorum

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA