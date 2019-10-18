Pedofillere derin operasyon 

İngiliz polisinin 137 suçtan 25 yıl ceza alan pedofil Matthew Falder ile ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında Deep Web’te yayın yapan “Welcome to Video” isimli sitenin tespit edilmesi yüzlerce derin sapığı deşifre etti.

İngiliz ve Amerika Devletleri organize suçlarla mücadele birimlerinden yapılan açıklamaya göre Güney Kore merkezli yönetilen platform Mart 2018’de kapatılmıştı. “Welcome to Video” isimli site rahatsız edici içeriklere sahip videoları karanlık ağ üzerinden kripto para birimi olan Bitcoin ile satın alanların kimliği belli olmadan indirmesine imkan sağlayan platformların başında geliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sitenin 23 yaşındaki yöneticisi Jong Woo Son hakkında dava açıldı. Savcılık platformun bir milyondan fazla indirilen 250 binden fazla video ile dünya genelindeki en büyük çocuk istismarı pazarı olduğunu belirtti. Tespitlerin ardından aylar süren uluslararası soruşturmalarda ABD, İngiltere, Güney Kore, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Kanada, İrlanda, İspanya, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerin yer aldığı yüzlerce sapık yakalandı.38 ülkede düzenlenen operasyonlarda en az 337 kişi tutuklandı.

DARK WEB VE DEEP WEB NEDİR?

Dark web adresleri ilk önce ABD Donanması tarafından kullanılmaya başlandı. Dark Web’de kullananlar birbirlerinin IP adreslerini göremiyor ve bilgileri gizli kalıyordu. İletişimi kolaylaştırmak için ABD Donanması Tor yazılımını geliştirildi. Tor daha sonra halka açıldı. Bugün Deep web’e ulaşmak için kullanılan en yaygın yöntem Tor Tarayıcısı. Deep web ise ilk olarak 2001’de arama motorlarıyla bulunamayan Dark web adreslerini ifade etmek için kullanıldı. Dark web adı ise bu sitelerin yasadışı olanlarını ayırt etmek için konuldu.