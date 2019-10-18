Pedofillere derin operasyon
Çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri içeren Dark web’te yayın yapan internet sitesiyle ilintili 38 ülkede düzenlenen operasyonla 337 kişi tutuklandı.
İngiliz polisinin 137 suçtan 25 yıl ceza alan pedofil Matthew Falder ile ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında Deep Web’te yayın yapan “Welcome to Video” isimli sitenin tespit edilmesi yüzlerce derin sapığı deşifre etti.
İngiliz ve Amerika Devletleri organize suçlarla mücadele birimlerinden yapılan açıklamaya göre Güney Kore merkezli yönetilen platform Mart 2018’de kapatılmıştı. “Welcome to Video” isimli site rahatsız edici içeriklere sahip videoları karanlık ağ üzerinden kripto para birimi olan Bitcoin ile satın alanların kimliği belli olmadan indirmesine imkan sağlayan platformların başında geliyordu.
Amerika Birleşik Devletleri’nde sitenin 23 yaşındaki yöneticisi Jong Woo Son hakkında dava açıldı. Savcılık platformun bir milyondan fazla indirilen 250 binden fazla video ile dünya genelindeki en büyük çocuk istismarı pazarı olduğunu belirtti. Tespitlerin ardından aylar süren uluslararası soruşturmalarda ABD, İngiltere, Güney Kore, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Kanada, İrlanda, İspanya, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerin yer aldığı yüzlerce sapık yakalandı.38 ülkede düzenlenen operasyonlarda en az 337 kişi tutuklandı.
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