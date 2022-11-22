ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

DEAŞ BAHANESİ

Pentagon, terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek operasyona karşı çıktı. Yapılan açıklamada "Bu tür eylemler ortak hedefleri tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

OPERASYON RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyon için "saldırı" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada Pençe Kılıç Harekatı'nın bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Terör örgütü PKK'nın paravan yapılanması SDG'yi "müttefik" olarak gören ABD'nin, örgüte yıllardır tırlarla silah yardımı yaptığı biliniyor.