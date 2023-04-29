İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2023 Cumartesi / 9 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon, askeri helikopter uçuşlarını durdurdu
Dünya

Pentagon, askeri helikopter uçuşlarını durdurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son dönemde meydana gelen kazaların ardından “kritik görevler” dışındaki askeri helikopter uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Pentagon, askeri helikopter uçuşlarını durdurdu
ABONE OL

Pentagon, Alaska ve Kentucky'de meydana gelen askeri helikopter kazalarında 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından kritik görevler dışındaki askeri helikopter uçuşlarını geçici olarak durdurdu. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı James McConville yaptığı açıklamada, "Kaybettiklerimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güvenlik prosedürlerimizi, eğitim protokollerimizi gözden geçirmemizi ve en yüksek güvenlik ve yeterlilik seviyelerinde faaliyet gösterdiğimizden emin olmamızı daha da önemli hale getiren şey, onların kaybıdır" ifadelerini kullandı. McConville, ordu pilotlarının ve mürettebatın kendilerine verilen görevi güvenli bir şekilde tamamlamaları güvenlik ve eğitim protokollerine odaklanacağını vurgulayarak, "Karar, gerekli eğitimi tamamlayana kadar kritik görevlere katılanlar hariç tüm ordu havacılarını kapsıyor" dedi.

Yarbay Terence Kelley, hava operasyonlarının askıya alınması emrinin yürürlüğe girdiğini belirtti. Buna göre aktif görevdeki pilotlar için ek eğitim 1-5 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan, dün ABD'nin Alaska eyaletinde 2 Apache helikopterinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 asker hayatını kaybetmişti. 20 Mart'ta ise Kentucky'de 2 Black Hawk helikopterinin karıştığı kazada 9 asker yaşamını yitirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.