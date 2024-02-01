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Dünya

Pentagon Çinli şirket listesini güncelledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusuyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle oluşturduğu listeyi 10'dan fazla yeni şirketi ekleyerek güncelledi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Pentagon Çinli şirket listesini güncelledi
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Pentagon'un internet sitesinden yayımlanan yeni listeye, çip üreticisi YMTC, yapay zeki şirketi Megvii, LİDAR üreticisi Hesai ve teknoloji şirketi NetPosa dahil 10'dan fazla yeni şirketin eklendiği görüldü.

Listede, ABD'de de faaliyet gösteren bu şirketlerin Çin ordusuyla birlikte hareket ettiği belirtildi.

ABD'de 2024 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında belirlenen bu firmalarla, ABD Savunma Bakanlığının herhangi bir sözleşme imzalaması yasaklanıyor.

Amerikan basınında, ABD Hazine Bakanlığının bir sonraki aşamada yaptırım listesine alabileceği bu şirketlerin itibar kaybına uğrayabileceği kaydedildi.

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