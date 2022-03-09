AA 9 Mart 2022 Çarşamba 02:39 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 03:07

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın MiG-29 uçaklarını ABD'ye teslim edilmek üzere Almanya'ya sevk etmeye hazır olduğunu açıklaması üzerine, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğunu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı.

Polonya'nın elindeki tüm MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya verilmek üzere ABD'ye vermeye hazır olduğunu açıklaması Washington'u ayağa kaldırdı.

Pentagon sözcüsü Kirby konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan açıklamanın ardından Polonya hükümetiyle temas halindeyiz. Söylediğimiz gibi, Polonya'ya ait uçakların Ukrayna'ya transfer edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, nihayetinde Polonya hükümetinindir." ifadelerini kullandı.

Kirby, ABD'nin müttefikleri ile Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımlarını istişare etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Polonya'nın önerisinin Ukrayna'ya sağlanan yardımların neden olduğu karmaşıklıklardan sadece birkaçı olduğunu belirten Kirby, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş uçaklarının Almanya'daki bir ABD/NATO üssünden Rusya ile Ukrayna arasında ihtilaflı olan hava sahasına uçmak üzere 'Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin emrine' verilmesi görüşü, tüm NATO ittifakı için ciddi endişeler uyandırıyor. Bunun için önemli bir gerekçe olup olmadığı bizim için net değil. Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Polonya'nın önerisinin makul olduğuna inanmıyoruz."