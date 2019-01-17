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Pentagon, Rusya ile Çin arasındaki 'hipersonik' yarışına katılmak istiyor

Trump yönetiminin, Kuzey Kore ve İran’ın balistik füzelerinin yanı sıra Rusya ve Çin’in hipersonik uçuş araçlarına karşı Amerikan hava savunma sistemlerinin kapsam ve faaliyet alanını geliştirme arzusunda olduğu bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski Başkan Ronald Reagan’ın “Yıldız Savaşları” girişiminden bu yana görülmemiş bir şekilde, Amerikan hava savunma sistemlerinin kapsam ve faaliyet alanını geliştirme niyetinde olduğu belirtildi.
 
Amerika merkezli Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Kore ve İran’ın gelişmiş balistik füze üretimlerinin yanı sıra Rusya ve Çin’in ABD’yi ve ABD’nin Avrupa ve Asya’daki müttefiklerini tehdit eden kapsamlı kruz füzeleri, kısa menzilli balistik füzeleri ve hipersonik uçuş araçları geliştirmesinin ardından Trump’ın harekete geçtiği aktarıldı.
 
Uzun yıllardır Kuzey Kore ve İran gibi devletlerden gelecek tehditlere yönelik bir hava savunma teknolojisine sahip olan ABD, Trump yönetiminin yeni odak noktasıyla birlikte Amerikan kuvvetlerinin ve Avrupa ile Asya’daki müttefiklerin kruz füzeleri ile hipersonik uçuş araçlarına karşı korunmasını sağlamayı hedefliyor.
 
Pentagon’un öncelikleriyle ilgili birtakım bilgilerin yer aldığı ve bugün ABD Savunma Bakanlığınca yayımlanacak olan dokümanlar, Pentagon’un zorluk çekebileceği konularında başında “böylesi teknolojilerin Kuzey Kore gibi ülkelerin oluşturduğu tehdide yeteri kadar hızlı bir şekilde yanıt verecek şekilde geliştirilip geliştirilemeyeceği” olduğunu gösterdi.

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