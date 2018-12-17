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Pentagon: Rusya’nın görüşme teklifini yanıtlayacağız

Pentagon, Rusya'nın INF Anlaşması konusunda ABD ile görüşmelerde bulunma teklifini yanıtlayacaklarını açıkladı.

  • İHA
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ABD Savunma Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda askeri uzman görüşmeleri yapmak için Rusya’dan bir teklif aldıklarını ve buna yanıt vereceklerini açıkladı. Bakanlık, Rusya’dan ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun görüşme teklifini içeren bir mektup alınmadığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun INF Anlaşması konusunda görüşmek için ABD Savunma Bakanı James Mattis'e gönderdiği mektuba cevap verilmediğini açıklamıştı.

 

 

 

 

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