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Pentagon Suriye’de 600 asker bırakacak

ABD Savunma Bakanı Esper, güvenli bölgeden çekilmenin tamamlanmasıyla Pentagon’un 600 askerle Suriye petrol bölgelerinde konuşlanacağını söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi. Asya turu çerçevesinde Güney Kore’ye giderken gazetecilere konuşan Esper, ABD askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, “Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak” dedi. Mark Esper, Suriye’nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye’nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi.      

TÜRKİYE MESAJI 

Türk ve Rus ordularının birlikte çalışması konusundaki endişelerini, bunun NATO yörüngesinden çıkış anlamına geldiğini Türkiye’ye ilettiğini dile getiren Bakan Esper, yıllarca iyi bir müttefik olan, Kore Savaşı’nda ve Afganistan’da ABD’nin yanında mücadele eden Türkiye’yi bu yoldan geri çevirmeleri ve sağlam bir ilişkiyi temin etmeleri gerektiğini söyledi.

RUSYA KAMIŞLI’DA ÜS KURUYOR

Barış Pınarı sonrası ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden güneydeki petrol bölgelerine doğru pozisyonunu değiştirmesi, Rusya’yı yeni üsler kurmaya sevk etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.Karadan havaya füzelerle korunacak üsse şimdiden 3 helikopter konuşlandırıldı.

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