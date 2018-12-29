Pentagon, terör örgütü PKK/YPG’ye dağıttığı silahları geri toplamak istemiyor

Reuters haber ajansına konuşan ABD’li yetkililere göre, ABD birliklerinin Suriye’den çekilme planı üzerinde çalışan ABD’li komutanlar, Beyaz Saray’a terör örgütü PKK/YPG'ye dağıtılan silahların toplanmaması önerisinde bulunacak.

İsminin verilmemesi şartı ile konuşan üç yetkili, önerinin, ABD ordusunun, birliklerin Suriye’den çekilmesi için hazırlamakta olduğu taslak plan üzerinde yapılan tartışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Pentagon’daki tartışmaların henüz erken bir aşamada olduğunu ve nihai kararın alınmadığını belirten yetkililer, tamamlanacak planın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacağını söyledi.

Reuters’a açıklamada bulunan Pentagon, terör örgütüne dağıtılan silahların akıbetinin ne olacağı konusunda yorum yapmanın henüz “erken” ve “uygunsuz” olacağını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Komutan Sean Robertson, “Planlama hala devam ediyor. Birliklerimizin güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri alırken, kontrollü ve tasarlanmış bir çekilme üzerine odaklandık” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un PKK/YPG’ye dağıttığı silahların kaydını tutmasına rağmen dağıtılan tüm silahların yerinin tespitinin neredeyse imkânsız olacağı belirtilen haberde, ABD’li ismi açıklanmayan bir yetkili “Onları nasıl geri alacağız ve onları kimden geri alacağız?” diye konuştu.

ABD, son 2 yıl içinde Suriye'de tek müttefiği olarak nitelendirdiği terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce silah ve mühimmat sevk etti. DEAŞ tehdidi ortadan kalktığında PKK/YPG'ye verilen silahların geri toplanacağına dair her defasında Türkiye’ye söz veren ABD’nin, çekilme kararından sonra bu sözü tutup tutmayacağı merak konusu.

ABD’nin terör örgütüne verdiği binlerce tır silahın akıbeti hakkında dün açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “YPG’de kalacak diye bir şey yok. Liderler yukarıda bir çatı çizdiler, biz içini doldurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanmış ve bu konu hakkında ABD’li yetkilerle temas halinde olunduğunu açıklamıştı.