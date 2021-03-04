AA 04 Mart 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 16:42

Nbcnews'in haberine göre Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması için Özel Genel Müfettişliği (SIGAR), İtalyan şirketi Alenia Aermacchi North America'dan alınan kargo uçaklarına ilişkin bir rapor hazırladı.

"Ne yazık ki, ne projeyi uygulayan eski Hava Kuvvetleri Generali ne de kusurlu uçakları, Pentagon'a satan, şimdiki adı The Leonardo olan Alenia şirketi yargılanmadı. Hiç kimse G222 programının başarısızlığından sorumlu tutulmadı." ifadesi kullanılan raporda, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi (AFOSI), Savunma Suçları Araştırma Servisi (DCIS) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da daha önce konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Raporda, federal yetkililerin, Alenia şirketine dolandırıcılık ve diğer usulsüzlükler için dava açmaya, hatadan, alıma onay veren emekli Hava Kuvvetleri Generalini sorumlu tutmaya çalıştığı, Alenia şirketi hakkındaki uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedildi.

Sözleşmeyi hazırlayan personelin Alenia'nın taahhüt ettiği yedek parça desteğini ve kargo uçaklarının, özellikle Afganistan coğrafyası ile zorlu hava koşullarında uçmaya elverişli olup olmadığını kontrol etmediği ifade edildi.

Raporda ayrıca Afgan pilotların, uçağın güvenliğiyle ilgili çok sayıda şikayette bulunduğuna, ölümcül olabilecek bazı durumlarla karşılaştıklarına, bakım konusunda büyük eksiklik ve gecikmeler yaşandığına dair ifadelerine yer verildi ve "Neyse ki, G222 programı herhangi bir can kaybı yaşanmadan sona erdirilmiş." yorumu yapıldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, silah alımıyla ilgili sözleşmelerin ve sürecin daha fazla denetleneceği vurgulandı.