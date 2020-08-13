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Dünya

Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Anlaşmazlıklara bir çözüm gerekiyor

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, 'ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor.' dedi.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 23:53
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, Fransa ve Türkiye'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hoffman, "Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken ve daha az iş birlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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