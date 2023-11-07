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Dünya

Pentagon'dan İsrail'e yapılan askeri yardımlar hakkında açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington'un İsrail'e yaptığı askeri yardımlarla ilgili olarak 'Bu yardımları alan her ülkenin bunları uluslararası insancıl hukukla uyumlu şekilde kullanması gerekmektedir.' açıklamasını yaptı.

AA7 Kasım 2023 Salı 23:25 - Güncelleme:
Pentagon'dan İsrail'e yapılan askeri yardımlar hakkında açıklama
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında bir gazetecinin "İsrail'e verilen silahların savaş suçlarında veya sivillere karşı kullanılıp kullanılmadığını takip ediyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine "ABD'den herhangi bir silah ve askeri yardım alan herhangi bir ülkenin bunları uluslararası insancıl hukukla uyumlu şekilde kullanması gerekmektedir." diyerek, bu maddenin her silah anlaşmasında yer aldığının altını çizdi.

Singh, endişe yaratan bir durum görülmesi halinde, bunu karşı tarafa doğrudan iletmekten çekinmeyeceklerini de belirterek, bu hususu, İsrailli makamlar ile yaptıkları açık ve gizli görüşmelerde ele aldıklarını kaydetti.

- ABD üslerine yapılan saldırıların sayısı 40'a yükseldi

Pentagon Sözcüsü, Orta Doğu'da bulunan ABD üslerini 17 Ekim'den beri hedef alan füze ve dron saldırıları ile ilgili de bir güncelleme yaparak; Suriye'de 18, Irak'ta 22 olmak üzere Amerikan üslerine yönelik saldırıların toplam sayısının 40'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Singh, son saldırılarda ölü ve yaralı olmadığını belirterek, şu ana kadar rapor edilen toplam yaralı sayısının 46 olarak sabit kaldığını ve hepsinin hafif yaralanmalar olduğunu hatırlattı.

  • askeri yardımlar
  • uluslararası insancıl hukuk

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