Pentagon'un ilk hipersonik silahın uçuş testi iptal edildi

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), hipersonik silahın uçuş testine ilişkin Bloomberg News'e açıklama yapıldı.

Uzun menzilli hipersonik silaha atıfta bulunulan açıklamada, "Bakanlık, hipersonik teknolojide yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirmek için Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nde uçuş testi yapmayı planladı ancak uçuş öncesi kontrollerin ardından test gerçekleşmedi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, testin neden iptal edildiğine dair bilgi verilmedi.

- ONAY VERİLMESİ HALİNDE PENTAGON'UN İLK HİPERSONİK SİLAHI OLACAK



Bloomberg'in haberine göre, ABD ordusunun 30 Eylül'e kadar söz konusu silahı "muharebe kabiliyetine sahip" ilan edip edemeyeceğine dair soru işaretleri bulunurken, onay verilmesi halinde bu, Pentagon'un ilk hipersonik silahı olacak.

Hipersonik süzülme gövdesi, taşıma, destek ve atış kontrol ekipmanı ile donatılmış yerden fırlatılan füzeden oluşan uzun menzilli hipersonik silahın, yaklaşık 2 bin 776 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

ABD Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS), ordunun sahip olduğu uzun menzilli hipersonik silah hakkında, 31 Mart'ta yayımladığı raporunda, 2021'den bu yana pek çok kez testlerin geciktiği ve yapılamadığı kaydedilmişti.