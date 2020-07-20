Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:20 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:20

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 187'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 3 bin 963 artışla 353 bin 590'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 241 bin 955 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 220 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 736'ya yükseldi.

Vaka sayısının 6 bin 578 artarak 197 bin 278'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 5 bin 957 artışla 91 bin 793'e ulaştı.