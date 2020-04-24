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Dünya

Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 634'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 634'e yükseldi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 23:48 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 23:48
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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgından iyileşenlerin sayısı 7 bin 496'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 62 artarak 634'e, vaka sayısı ise 734 artarak 21 bin 648'e ulaştı.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, basına yaptığı açıklamada, 4 Mayıs'tan itibaren olağanüstü halden kademeli olarak çıkmak istediklerini belirterek, "Bakanlar Kurulunda hazırladığımız planı, çeşitli sektör temsilcileriyle görüşerek onlarla paylaşacağız. Hedefimiz, olağanüstü halden gerekli önlemleri alarak çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Ülkede, sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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