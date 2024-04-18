İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5061
  • EURO
    34,7854
  • ALTIN
    2489.31
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Peskov: ABD, Ukrayna'yı borçlandırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı destek hakkında 'Ukrayna borçlandırılıyor. Bu, ABD'nin sevdiği sömürgeci siyaset.' dedi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Peskov: ABD, Ukrayna'yı borçlandırıyor
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya maddi desteğini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi destekten kar elde ettiğini söyleyen Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Washington, iç siyasetteki anlaşmazlıklar sebebiyle Ukrayna'ya desteğini sürdürmek için farklı yöntemler arıyor. Her halükarda herhangi bir destek, fiilen Ukrayna'nın, son Ukraynalıya kadar çatışmaya teşvik edilmesini ve ABD için kar sağlanmasını içeriyor. Amerikalılar kendilerini unutmuyor. Herhangi bir destek, her şeyden önce tahsis edilen paraların çok önemli bir kısmının ABD'nin askeri sanayisi alanında kalmasını sağlıyor. Daha sonra bu, devlete vergiye dönüşüyor. Ukrayna borçlandırılıyor. Bu, ABD'nin sevdiği sömürgeci siyaset."

Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan maddi desteğin cephedeki durumu değiştirmediğini dile getiren Peskov, bu durumun Ukrayna için uygun olmadığını savundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.