Peskov: Türk ustalar çok lezzetli yapıyor, memnun oluruz

Peskov, Dünyanın en uzun böreğini yapan Bursalı börek ustası Hasan Acar’ın Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlaması dolayısıyla Rusya lideri Vladimir Putin'e pişirdiği böreği gönderdiği börekle ilgili konuştu.

Gazetecilerin Acar’ın böreğini bekleyip beklemedikleri yönündeki sorusunu yanıtlayan Peskov “Börekten elbette memnun oluruz. Türk ustalar çok lezzetli börekler yapıyor. Ancak şu aşamada bilgi sahibi değiliz. Kremlin’le kimin bağlantı kurduğunu, kimin bilgi verdiğini, böreğin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyorum” dedi.

Peskov, Putin’in yarın Kremlin’de olmayacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü “Bu gece St. Petersburg’dan Magnitogorsk’a uçacak” ifadesini kullandı. (Sputnik)