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Dünya

Peskov'dan şaşırtan Ukrayna açıklaması! ''Talep gelmedi''

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basında çıkan 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldı' haberlerini yalanladı.

DHA13 Nisan 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 14:47
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığını şeklinde çıkan haberler Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yalanlandı.

DİPLOMATİK KANALLARDAN BİZE ULAŞMAMIŞLARDIR

Peskov, Ukrayna'dan Rusya'ya herhangi bir telefon görüşme talebinin gelmediğini ifade etti. Peskov, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, "Şu an itibariyle son günlerde herhangi bir talep gelmediğini söyleyebilirim. Belki henüz diplomatik kanallardan bize ulaşmamışlardır" dedi.

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