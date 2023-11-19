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Dünya

Petro: İsrail'in barbarlığını sona erdirecek ittifakı kurabiliriz

İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin devletini tanıma konusundaki sözlerine destek veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 'Filistin'e yönelik barbarlığı ve savaşı sona erdirecek ittifakı kurabiliriz' dedi.

AA19 Kasım 2023 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Petro: İsrail'in barbarlığını sona erdirecek ittifakı kurabiliriz
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, paylaşımında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin devletini tanıma konusundaki sözlerine destek veren Petro, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı vesilesiyle Filistin'e yönelik barbarlığı ve savaşı sona erdirecek ittifakı kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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