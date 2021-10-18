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Dünya

Petrol rafinerisinde yangın! İzole edilecek

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin güneydoğusundaki Mina el-Ahmedi petrol rafinerisinde yangın çıktığını duyurdu. Kükürt giderme ünitesinin ve ona giden tüm hatların izole edildiğini belirten Şirket, rafinerideki operasyonların devam ettiğini ve ihracatın etkilenmediğini kaydetti.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:12
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Ulusal Petrol Şirketi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mina el-Ahmedi rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Kükürt giderme ünitesinin ve ona giden tüm hatların izole edildiğini belirten Şirket, rafinerideki operasyonların devam ettiğini ve ihracatın etkilenmediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Elektrik ve Su Bakanlığının tedariki ile yerel pazarlama operasyonlarının da etkilenmediği ifade edildi.

Kuveyt'teki El-Ahmedi Petrol Limanı, dünyadaki en büyük petrol ihracat limanlarından biri olarak kabul ediliyor.

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