Petrol sızıntısı ‘Brezilya’nın Karayipleri’ne ulaştı
Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında eylül başından bu yana devam eden petrol sızıntısının, “Brezilya’nın Karayipleri” olarak adlandırılan plajlarıyla ünlü bölgeye kadar ulaştığı bildirildi.
Yerel televizyonda, Maragogi’de, onlarca kişinin sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalıştığı görüntüler yer aldı. Sahil temizleme çalışmalarına yetkililerin yanı sıra gönüllülerin de katıldığı kaydedildi.
9 EYALET ETKİLENDİ
Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde 178 konumda etkili olduğunu belirtti. Doğal havuzları, berrak mavi suları ve beyaz kumları ile bilinen Maragogi sahili, “Brezilya’nın Karayipleri” olarak adlandırılıyor. Brezilyalı yetkililer, 11 Ekim’de, petrol sızıntısının ülkenin kuzeydoğusundaki, plajlarıyla ünlü, ülkenin en büyük dördüncü şehri olan Salvador’a ulaştığını doğrulamıştı.
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