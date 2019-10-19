Petrol sızıntısı ‘Brezilya’nın Karayipleri’ne ulaştı

Yerel televizyonda, Maragogi’de, onlarca kişinin sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalıştığı görüntüler yer aldı. Sahil temizleme çalışmalarına yetkililerin yanı sıra gönüllülerin de katıldığı kaydedildi.

9 EYALET ETKİLENDİ

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde 178 konumda etkili olduğunu belirtti. Doğal havuzları, berrak mavi suları ve beyaz kumları ile bilinen Maragogi sahili, “Brezilya’nın Karayipleri” olarak adlandırılıyor. Brezilyalı yetkililer, 11 Ekim’de, petrol sızıntısının ülkenin kuzeydoğusundaki, plajlarıyla ünlü, ülkenin en büyük dördüncü şehri olan Salvador’a ulaştığını doğrulamıştı.