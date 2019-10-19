23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Petrol sızıntısı ‘Brezilya’nın Karayipleri’ne ulaştı

Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında eylül başından bu yana devam eden petrol sızıntısının, “Brezilya’nın Karayipleri” olarak adlandırılan plajlarıyla ünlü bölgeye kadar ulaştığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel televizyonda, Maragogi’de, onlarca kişinin sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalıştığı görüntüler yer aldı. Sahil temizleme çalışmalarına yetkililerin yanı sıra gönüllülerin de katıldığı kaydedildi.

9 EYALET ETKİLENDİ

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde 178 konumda etkili olduğunu belirtti. Doğal havuzları, berrak mavi suları ve beyaz kumları ile bilinen Maragogi sahili, “Brezilya’nın Karayipleri” olarak adlandırılıyor. Brezilyalı yetkililer, 11 Ekim’de, petrol sızıntısının ülkenin kuzeydoğusundaki, plajlarıyla ünlü,  ülkenin en büyük dördüncü şehri olan Salvador’a ulaştığını doğrulamıştı.      

 

MSB´den Barış Pınarı paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

2015'ten beri ilk kez... WhatsApp vergisi ortalığı karıştırdı

2015'ten beri ilk kez... WhatsApp vergisi ortalığı karıştırdı

Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler

Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler

Başına silah dayadı, köprüyü trafiğe kapadı! Sonra bahaneler sıraladı

Başına silah dayadı, köprüyü trafiğe kapadı! Sonra bahaneler sıraladı
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den Barış Pınarı paylaşımı

MSB´den Barış Pınarı paylaşımı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA