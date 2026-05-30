Petrol stokları alarm veriyor! Dev şirketlerden ortak uyarı

Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin ortak uyarıda bulundu. Kuruluşlar, deniz taşımacılığındaki aksaklıkların sürmesi halinde petrol stoklarının hızla eriyebileceğine dikkat çekti.

IHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 00:19
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) liderleri, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine karşı kurumlarının atabileceği adımları değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. Kurumlar tarafından toplantıya ilişkin bugün yayımlanan ortak açıklamada, görüşmede ABD-İran arasındaki savaşın küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ticaret üzerindeki etkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının sürmesine dikkat çekilerek, "Deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre'de yaz aylarındaki zirve talep dönemi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesi; yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve genel ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır" denildi.

Dünya ekonomisinin genel olarak dayanıklılığını koruduğunun altının çizildiği açıklamada, çatışmanın yükselen yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlikler ve istihdam üzerindeki riskler nedeniyle yoksul ülkeleri orantısız şekilde etkilediği vurgulandı.

Ortak açıklamada ayrıca, çok taraflı ve ikili girişimler yoluyla ortak destek mekanizmalarının daha da güçlendirilmesine yönelik seçeneklerin de değerlendirildiği kaydedildi.

  • Dünya Bankası
  • küresel petrol stoku

Kapat
