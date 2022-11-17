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Dünya

Petrol ve doğalgaz devi resmen duyurdu: Anlaşma yenilendi

Cezayir Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Sonatrach, Slovenya'ya doğal gaz ihracatı anlaşmasını yeniledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, petrol ve doğalgaz şirketlerinin imza törenine Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra eşlik etti.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 02:32 - Güncelleme:
Petrol ve doğalgaz devi resmen duyurdu: Anlaşma yenilendi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'e resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon'un, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile bir araya geldiği belirtildi.

Lamamra ile Fajon'un ikili görüşmede, gelişmekte olan Cezayir-Slovenya ilişkilerini ele aldıkları ifade edilen açıklamada, iki ülke arasında şekillenen dinamik ilişkilerin kapsam alanlarının, özellikle enerji, madencilik, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilmesinin gerekliliğinin vurgulandığı kaydedildi.

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Bakanların, Avrupa-Akdeniz ortaklığının çeşitli yönleri ve Cezayir ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de görüştüğü aktarılan açıklamada, ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde çok çeşitli güncel konuların da gözden geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Lamamra ile Fajon'un, ikili görüşme sonrası Sonatrach ile Sloven Geoplin şirketi arasında doğal gaz tedarik anlaşması imza törenine katıldıkları ifade edildi.

Söz konusu imza töreninde Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile Slovenyalı mevkidaşı Bojan Kumer'in de hazır bulunduğu aktarıldı.

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