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Dünya

''Petrol ve doğalgaz sektörü kuşatma altında''

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, birçok alanda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalan petrol ve doğalgaz sektörlerinin piyasada daralmaya neden olan yıllardır devam eden yetersiz yatırım sebebiyle 'kuşatma altında' olduğunu söyledi.

5 Temmuz 2022 Salı 15:02 - Güncelleme:
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Barkindo, Nijerya'nın başkentindeki enerji konferansında delegelere yaptığı açıklamada Avrupa'daki jeopolitik gelişmelere atıfta bulunarak "Sektör birçok konuda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu zorluklar bizim şu an ve uzun vadede yatırım potansiyelimizi tehdit ediyor, yani kısaca petrol ve doğalgaz sektörü kuşatma altında" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın etkileri küresel ölçekte pek çok ülkeyi yükselen enerji fiyatlarına karşı korunmasız bıraktı.

Barkindo, OECD ülkelerinin rafine kapasitesinin 2021'de küresel bazda %3.3 azaldığını ekledi.

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