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Dünya

Pistorius Avrupa'daki savaş tehdidine karşı uyardı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, zaman zaman dile getirilen Avrupa'daki savaş tehdidine ilişkin, 'Hem olası hem de maksimum risk senaryolarını analiz ediyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Avrupa'da bir kez daha 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıyayız.' dedi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 12:57 - Güncelleme:
Pistorius Avrupa'daki savaş tehdidine karşı uyardı
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Bakan Pistorius, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, halihazırda muhtemel bir Rus saldırısının olacağını düşünmediğini ifade ederek uzmanların bu konudaki beklentilerini paylaştı.

"Hem olası hem de maksimum risk senaryolarını analiz ediyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Avrupa'da bir kez daha 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıyayız." diyen Boris Pistorius, bunu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında gördüklerini belirtti.

Pistorius, "Kremlin'den neredeyse her gün tehditler duyuyoruz, son olarak Baltık ülkelerindeki dostlarımıza karşı olduğu gibi... Dolayısıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bir gün bir NATO ülkesine bile saldırabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Elbette en kötü senaryoları düşünmek gibi bir görevimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Gazetenin "Rusya'nın saldırı riski ne kadar büyük? Buna hazırlanmak için ne kadar zamanımız var?" şeklindeki sorusuna Pistorius, "Şu anda bir Rus saldırısının muhtemel olduğunu düşünmüyorum. Uzmanlarımız bunun 5 ila 8 yıllık bir sürede mümkün olabileceğini bekliyorlar." yanıtını verdi.

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