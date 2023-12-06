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Dünya

Pistorius: Ukrayna'ya silah tedariki konusunda sıkıntı yaşanıyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya silah tedariki konusunda sıkıntı yaşandığını ifade etti. Pistorius, Ukrayna'ya en çok destek veren ikinci ülke olduklarını vurguladı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Pistorius: Ukrayna'ya silah tedariki konusunda sıkıntı yaşanıyor
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Pistorius, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın mühimmat ihtiyacına işaret ederek, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu neredeyse tüm diğer müttefik ve ortaklar için de geçerli. Şu anda iyi bilinen bir sorunumuz var, silah endüstrileri belirli ihtiyaçları çok hızlı tedarik edemiyor." dedi.

Ülkesinin Ukrayna'ya büyük miktarda mühimmat tedarik ettiğini hatırlatan Pistorius, Ukrayna'ya en çok destek veren ikinci ülke olduklarını vurguladı.

Spikerin "Batı ittifakının (NATO) savaşa karşı bir taraf olmaması güven verici bir tutum mu?" yönündeki sorusuna Pistorius, "Öncelikle biz (NATO'da) Ukrayna'nın müttefiki değiliz, yani bir ittifak durumunun dışındayız. Aynı zamanda en gelişmiş malzeme olmasa da yaptırımlara rağmen silah üretmeye devam eden bir Rusya'dan bahsediyoruz. Bu nedenle her şeyden önce oluşabilecek tüm darboğazlara rağmen tedarikin sürdürülebilirliğine odaklanmak önemli ve gereklidir." yanıtını verdi.

Asıl Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmasından korkulması gerektiğini vurgulayan Pistorius, "Çünkü o zaman Almanya'da tamamen yeni bir güvenlik durumuyla karşı karşıya kalacağız." şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın olası barış konusunu müzakere edip etmemeye karar verebilecek iki ülke olduğuna dikkati çeken Pistorius, "Bizim görevimiz, bizim sorumluluğumuz Putin'in bu savaşı kazanamayacağını anlaması ve bu nedenle müzakere masasına gelmesi için bir durum yaratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, Almanya'da ve Batılı müttefikler arasında kimsenin Ukrayna'yı gönülsüzce desteklediği gibi bir durum görmediğini sözlerine ekledi.

  • Ukrayna silah tedariki
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