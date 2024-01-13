PKK destekçisi ABD'den ikiyüzlü paylaşım! Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar

Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütlerine destekte sınır tanımadı. Her fırsatta Türkiye'nin güvenliğini ve barış ortamını hedef alan terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu YPG'ye destek yağdırdı.

Tanklar, silahlar ve mühimmatlar sağladı. ABD ordusunda görevli askerleri Suriye'de YPG'li teröristlere eğitim yaptırdı, sığınaklar açtı. Türkiye'nin uyarılarına rağmen kurulan kirli ittifaktan geri adım atmadı.

156 MİLYON DOLAR DESTEK

ABD'nin 2024 savunma bütçesine Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı 156 milyon dolar tahsis edildiği ortaya çıktı.

Dün ise terör örgütü PKK'nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimizin şehit düşmesi, 4 kahraman asker ise yaralanmasının ardından ABD Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı yayınlandı.

Yayınlanan taziye mesajında, NATO müttefikliğine vurgu yaptı. "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

İKİYÜZLÜ PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Ahaber yayınında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Sözün bittiği yer... Bu ABD büyükelçiliği tarafından yapılan bu açıklama kelimenin tam anlamıyla Türk halkıyla dalga geçme başka türlü izah etmek mümkün değil. Bir taraftan terör oluşumlarına çok güçlü lojistik askeri destek vereceksiniz bir taraftan da sizin verdiğiniz silahlarla Türk askerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlenecek ve böyle bir mesaj yayınlayacaksınız." dedi.