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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG, Haseke'de 2 sivili öldürdü

Terör örgüttü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke'de 2 sivile ateş açarak öldürdü.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG, Haseke'de 2 sivili öldürdü
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler işgal ettikleri Haseke'nin Meğluce köyünde dün Halid El-mizal ve Dahham El-mizal'e ateş etti.

Kaynaklar, önceden alıkonulan kuzenlerini almak için giden Mizal kardeşler ve PKK/YPG'li teröristler arasında sözlü tartışma yaşandığını belirtti.

Tartışma sırasında ateş eden PKK/YPG'li teröristler 2 kardeşi öldürdü.

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'de işgal ettiği yerlerde, alıkoyduklarına işkence, öldürme ve silahlı kadrosuna katmak için çocukları kaçırma gibi insan hakları ihlali olan pek çok suç işliyor.

  • Haseke
  • sivil

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